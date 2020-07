Mee met mama en papa naar het werk: kinderen ravotten op zomerkamp bij Skyline Valentijn Dumoulein

07 juli 2020

16u16 1 Izegem Kinderen van werknemers van Skyline Communications en Park die altijd al eens wilden weten waar mama of papa werken, kunnen dat dezer dagen met hun eigen ogen zien. Deze week is er een eerste van twee thematische zomerkampen begonnen.

Softwarebedrijf Skyline Communications was al langer op zoek naar een partner voor bedrijfsopvang en vond die bij Motena en kinderafdeling Kidz uit Roeselare. “We hadden nog geen zo’n dienst ‘aan huis’, maar voor Skyline hebben we die speciaal opgericht”, vertelt Niki Corvelein. “We verzorgen twee keer twee weken een zomerkamp in een bepaald thema. Deze week dompelen we de kinderen onder in de wereld van kunst. Ze hebben al klei geboetseerd, fluowerken gemaakt en linowerkjes vervaardigd. We krijgen daarvoor een grote ruimte binnen Skyline ter beschikking.”

Geen lunchdates

Het initiatief heeft alvast succes. Dinsdag tekenden negentien kinderen van werknemers present. “En ze kunnen dagelijks nog inschrijven”, zegt HR-assistent Emma Saldi van Skyline. “Het bedrijf betaalt de helft van de kosten voor de opvang. Ook bedrijven die in het hiernaast gelegen gebouw Skyline Park zitten kunnen hun kinderen hier het kamp mee laten volgen. Heel wat werknemers zijn al eens komen kijken hoe hun kroost het er hier van af brengt. Ook ik, want ook mijn kinderen maken er gebruik van.”

Het enige wat niet kan doorgaan, zijn de voorziene ‘lunchdates’. “Ouders konden dan met hun kind van een gezamenlijke pauze genieten, maar door de coronamaatregelen hebben we besloten het contact tussen de ouders en de verschillende kinderen te beperken.”

Begin augustus volgen nog eens twee weken ravotten op de werkvloer.