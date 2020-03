Medailleregen voor Izegemse Krekel Zwemmers op Vlaamse kampioenschappen LSI

09 maart 2020

18u43

Op de Vlaamse jeugdkampioenschappen (tot 14 jaar) en Vlaamse kampioenschappen hebben de Izegemse Krekelzwemmers (IKZ) maar liefst 21 medailles in de wacht gesleept.

IKZ had 13 zwemmers die de strenge limieten voor deelname aan de Vlaamse jeugdkampioenschappen in Antwerpen haalden: Yelena Devolder, Amber Verfaillie, Amy Verfaillie, Mira Declercq, Marit de Meulenaere, Fien De Brabander, Marthe Terryn, Laura Lernout, Wolf Claerhout, Bas Claerhout, Runar de Meulenaere, Martijn Verhaeghe en Lucas Declercq. Ze tekenden voor zes nieuwe clubrecords en in totaal 16 medailles.

Voor de Vlaamse kampioenschappen mocht IKZ 7 zwemmers afvaardigen: Marthe Seynaeve, Jente De Jonghe, Jade Vandeputte, Margo Leterme, Wout Vansimaeys, Victor Desender en Louka Vanhoucke. Samen goed voor 10 nieuwe clubrecords en 5 medailles. Alvast een goede algemene repetitie voor de Belgische kampioenschappen in juli. De zwemmers trekken als voorbereiding daarop nog op stage naar Bulgarije.

