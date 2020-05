Maximum 280 bezoekers op coronaveilige zaterdagmarkt Charlotte Degezelle

19 mei 2020

17u49 4 Izegem De Izegemse zaterdagmarkt start zaterdagochtend opnieuw op. Uiteraard zijn er gelden er enkele richtlijnen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

“We zijn heel blij dat we opnieuw van start kunnen, zowel voor de marktkramers als voor de vele trouwe bezoekers van de markt”, vertelt schepen van Lokale Economie Lisbet Bogaert (N-VA). Om zicht te hebben op het aantal aanwezige bezoekers, wordt gewerkt met een vaste in- en uitgang. Er mogen maximum 280 mensen tegelijk binnen. De ingang komt op de Grote Markt, ter hoogte van electrozaak Vervaecke. De uitgang wordt geïnstalleerd op de Korenmarkt, ter hoogte van het stadhuis. “Zowel bij de ingang als de uitgang zullen we een zuil met ontsmettende handgel voorzien”, gaat schepen Bogaert verder. Bezoekers zullen een vaste looprichting moeten volgen doorheen de volledige markt, waardoor contact met andere bezoekers zoveel mogelijk beperkt wordt. “We vragen dan ook om je bezoek aan de markt goed te plannen en enkel te komen om gericht boodschappen te doen. Het is niet de bedoeling om er een gezinsuitstap van te maken.” De marktbus zal voorlopig nog niet opnieuw uitrijden. Wie met de wagen naar de zaterdagmarkt komt, kan gratis parkeren op de goederenparking of aan de brandweer. Wie met de fiets komt, kan gebruik maken van de fietsenstalling onder de centrumbrug.