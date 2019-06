Marktstraat en Burgemeester Vandenbogaerdelaan afgesloten VDI

30 juni 2019

12u33

Bron: VDI 0

Op maandag 1 juli is de Marktstraat afgesloten voor het lossen van een vrachtwagen ter hoogte van huisnummer 20. Er is een plaatselijke omleiding via de Gentsestraat, Dirk Martelsnaan, Wolvesdtraat, Korenmarkt en Hallestraat.

Voor het herstel van een rioolaansluiting ter hoogte van huisnummer 64 is de Burgemeester Vandenbogaerdelaan afgesloten vanaf maandag 1 tot vrijdag 5 juli en dat tussen de School- en Pieter Baesstraat. Er is een plaatselijke omleiding voorzien via de Meensestraat.