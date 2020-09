Marith Vanhove won Watersley Ladies Challenge: “Het EK op de piste in Forli wordt mijn grootste doel” Hans Fruyt

08 september 2020

12u01 0 Izegem Eerstejaarsjuniore Marith Vanhove, recent tweede op het EK in Plouay, scoorde uitstekend tijdens de driedaagse Watersley Ladies Challenge in Sittard. Na een derde plaats in de inleidende tijdrit won ze de tweede etappe, werd tweede in de slotrit en veroverde zo in extremis de algemene eindzege.

“Op het nippertje pakte ik na de slotrit nog het algemeen klassement”, blikte Marith Vanhove terug. “In de tijdrit verloor ik vijftien tellen op laureate Elise Uijen, Europees kampioene tegen de klok. Ilse Pluimers klokte de tweede tijd en was zeven seconden sneller dan mij. De tweede etappe was een criterium over negentien ronden in het Tom Dumoulin Park. Die rit won ik, maar aan de streep vielen geen bonificaties te verdienen. Dus bleef ik op zeven seconden van Ilse Pluimers en moest ik tijdens de laatste etappe in het Watersley Topsportpark nog op zoek naar de eindzege. Het was heel moeilijk om het verschil te maken. Diep in de finale kon ik toch met vier andere rensters een gaatje slaan. Net als vorig jaar won Julie De Wilde de rit. Ik werd tweede. We boekten in de finale nog heel wat tijdswinst.”

Waardoor Vanhove de driedaagse won met drie seconden voorsprong op De Wilde en dertien op de Finse Anniina Ahtosalo. Komende zondag koerst de Izegemse bij de elite in Mortsel. Een week later staat in Koksijde het Belgisch wegkampioenschap op de kalender. Daar komt de renster van de Nederlandse club WV Schijndel als topfavoriete aan de start. Haar grootste doel worden de Europese pistekampioenschappen van 6 tot 11 oktober in het Italiaanse Forli, op een baan in open lucht.

“Bovendien een piste van vierhonderd meter”, aldus Marith Vanhove. “Het zal eigenaardig aanvoelen om op zo’n baan een tijdrit over vijfhonderd meter te rijden. In Gent is dat twee baanronden, in Forli zal dat maar één ronde plus honderd meter zijn. Naast die vijfhonderd meter zal ik op het EK met Katrijn De Clercq de ploegkoers rijden. Ik durf vermoeden dat we een sterk duo kunnen vormen want Katrijn heeft op internationaal vlak veel ervaring. Met Katrijn, Julie De Wilde en Sara Maes gaan we op het EK ook onze kans in de ploegenachtervolging.”

Wordt dit over vier jaar het Belgisch kwartet voor de Olympische Spelen in Parijs?