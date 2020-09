Marith Vanhove na zilver op BK in Koksijde: “Dit zijn altijd eigenaardige koersen” Hans Fruyt

21 september 2020

13u56 0 Izegem Kort na de podiumceremonie beweerde Marith Vanhove, als topfavoriete in het BK voor meisjes junioren tweede, dat haar ontgoocheling nog meeviel. Ze hoopt in het Italiaanse Fiorenzuola op het EK-piste (8-13/10) sterk te scoren.

De rensters van het Doltcini-Corlyp Development Team zetten topfavoriete Marith Vanhove, vice-kampioene van Europa, in Koksijde een hak. Julie Hendricks trok vroeg in de aanval, kwam in het nieuwelingenpeloton terecht, kreeg daar hulp van ploeggenote Febe Jooris en pakte met vijf minuten voorsprong de Belgische juniorentitel. Marith Vanhove sprintte naar zilver voor Julie De Wilde, ploegmakker van de nieuwe nationale kampioene.

“Mijn teleurstelling valt nog mee want ik besefte voor de start dat geen enkele andere juniore met mij naar de sprint wou”, vertelde de Izegemse zondagnamiddag in Koksijde. “Bovendien is een Belgisch kampioenschap altijd een eigenaardige koers. Twee jaar geleden haalden we op het BK amper 32 kilometer per uur, vandaag lag dat uurgemiddelde toch al twee kilometer hoger. Het is met verbetering. Het werd ook een eigenaardige titelstrijd omdat net voor onze eerste doortocht aan de streep de nieuwelingen aan hun kampioenschap begonnen. Terwijl meisjes nieuwelingen anders altijd op een andere dag om de driekleur strijden. In normale omstandigheden rijden de junioren altijd naar de nieuwelingen. Ik heb enkele keren doorgetrokken. Onder meer één maal van de voet van de Hoge Blekker tot de grote baan langs de kust. Alle goeie junioren waren mee, maar niemand wou koersen. En als ze dat toch deden was het veel te laat. Eens ik recht op de trappers ging lopen was iedereen altijd mee. Of zat er een ploegmaat van Julie Hendrickx in mijn wiel.”

Meteen na dit BK keek eerstejaarsjuniore Marith Vanhove al uit naar haar volgende doelen. Volgende maand neemt ze in Fiorenzuola deel aan haar eerste EK-piste. In de ploegenachtervolging vormt ze een kwartet met Julie De Wilde, Katrijn De Clercq en Sara Maes. De ploegkoers rijdt ze met De Clercq. In de vijfhonderd meter moet ze het helemaal alleen doen. Afgelopen winter verbeterde ze enkele keren het Belgisch record over de dubbele baanronde. Met 35”565 zette ze in Apeldoorn indoor de beste Belgische chrono ooit neer. De baan in Fiorenzuola is in open lucht en bovendien vierhonderd meter lang.