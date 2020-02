Marijke is door ‘één-centtruc’ 3.100 euro kwijt op 2dehands.be: “Trap niet in dezelfde val” Valentijn Dumoulein

08 februari 2020

17u15 1752 Izegem De verkoop van een paar sportschoenen op verkoopplatform 2dehands.be zal Marijke Ameye nog lang heugen. Ze werd het slachtoffer van oplichting nadat ze via een externe link één eurocent moest betalen, om te bewijzen dat ze ter goeder trouw was. Op die manier konden onbekenden haar 3.100 euro aftroggelen door online allerlei aankopen te doen. Met haar verhaal hoopt ze andere te waarschuwen voor deze praktijken.

“Eerst zweeg ik, omdat ik beschaamd ben om wat me overkwam, maar ik zag de laatste tijd te veel verhalen van andere slachtoffers opduiken”, begint Marijke haar verhaal. “Daarom wil ik er mee naar buiten komen, zodat anderen er niet ook inlopen. Ik had een paar sportschoenen op 2dehands.be gepost voor amper 20 euro. Een dag later was er al een geïnteresseerde koper. Ene ‘Simone’ zei dat ik de schoenen mocht opsturen naar een adres in Doornik en dat ze ook de verzendkosten zou betalen.”

“Na wat gechat in mooi – niet gebrekkig – Nederlands vroeg ze me plots om een IBAN-verificatie te doen. Ik kende dat niet en vroeg wat het was. Daarna bezorgde ze me een link waarop ik dat kon doen en een foto met het logo van 2dehands.be met daarbij de tekst IBAN-verificatie. Ze zei dat ze het verkoopplatform dat al jaren gebruikt en daar nog nooit problemen mee had gehad, maar dat ze vorige week was bedot en dat ze nu zo’n verificatie vroeg om zeker te zijn dat ik te vertrouwen was. Ik vond het op dat punt net goed dat er extra werd gecontroleerd.”

Online aankopen

Marijke moest – in wat door specialisten de ‘één-centtruc’ wordt genoemd – één eurocent overschrijven. Die transactie gebeurde via de link die ze toegestuurd kreeg: een valse website, waardoor de oplichters haar inloggegevens konden kopiëren. “Daarmee hebben ze online op verschillende webshops aankopen gedaan. Wat precies weet ik niet, wel dat het onder andere om interieur- en elektronicawinkels ging. In een half uur tijd ging er 3.100 euro van mijn rekening, maar ook van de spaarboekjes en zelfs de kinderrekening. Gelukkig was mijn bank zo alert te vragen of ik het was die een bankapplicatie op mijn smartphone had geïnstalleerd. Dat bleek niet het geval te zijn, waardoor we vlug doorhadden dat er iets niet pluis was.”

24 gevallen in twee maand

Carl Vyncke van de politiezone RIHO bevestigt dat er de laatste tijd meer gevallen van dergelijke phishing voorkomen. “In onze regio ging het in december en januari om 53 gevallen van phishing, via allerlei kanalen. Daarvan waren er 24 gevallen van fraude via 2dehands.be. We kunnen mensen alleen maar aanraden alert te zijn en meteen aangifte te doen via Meldpunt.belgie.be. Het speelt geen rol of het nu gaat om 5 of 10.000 euro. Elke melding onderzoeken we.”

Tips van 2dehands.be

Bij 2dehands.be hebben ze een webpagina opgesteld rond veilig online handelen, maar woordvoerster Aleksandra Vidanovski geeft nog enkele extra tips. “Wees altijd alert en wordt nooit afgeleid naar een andere webpagina. Check altijd de url en betaal enkel met veilige opties als gewone overschrijving, Paypal of Payconiq. Wij werken bijvoorbeeld niet met zo’n IBAN-verificatie. Vaak hebben oplichters ook profielen die maar een dag oud zijn en reageren ze abnormaal vlug op advertenties. Het moet voor hen dan ook snel gaan. We nemen ook extra maatregelen achter de schermen, maar kunnen daar niet veel over kwijt, want oplichters lezen uiteraard ook mee.”

Marijke kon met behulp van haar bank sommige webshops contacteren en de bestelling nog op tijd annuleren. “Op die manier heb ik nog 1.250 euro kunnen recupereren. Bij andere was ik al te laat en was de verzending en betaling meteen gebeurd. De dienst fraude van mijn bank onderzoekt het dossier verder in de hoop ook het overige geld terug te kunnen krijgen. Ik wil mensen vooral waarschuwen om niet in deze val te trappen en roep 2dehands.be op om hun klanten hier nog meer voor te waarschuwen, bijvoorbeeld via een extra pop-upvenster.”

