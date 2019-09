Maria Verschatse viert 100ste verjaardag: “Koffiekransjes houden me jong” Valentijn Dumoulein

02 september 2019

15u56

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De kranige Maria Verschatse mag zich voortaan een eeuwelinge noemen. De Izegemse woont op haar gezegende leeftijd nog thuis in de Camiel Ameyestraat, maar komt dagelijks naar dagverzorgingscentrum Dischveld. Daar stond een feestje met haar familie en vriendinnen op het programma.

Maria zag het levenslicht in september 1919. Later trouwde ze met haar man André Dejonghe. Hij overleed reeds in 1995. Maria bleef altijd huisvrouw en zorgde voor haar kinderen Marnix en Nicole. Later kreeg ze met Francis en Manu twee kleinkinderen en op vandaag zijn er met Michiel, Dauwe en Dante al drie achterkleinkinderen. “Veel uitstapjes doen is mijn lang leven”, vertelt Maria. “Ik kom dagelijks naar het dagverzorgingscentrum en ga nog vaak ergens naar toe. Ook koffiekransjes met vriendinnen of familie zijn belangrijk. Die houden me jong.” Ook op haar viering was er koffie, maar er kon toch ook een feestelijk glaasje cava bij. Enkele leden van het stadsbestuur kwamen ook langs om een mand met lekkers en felicitaties af te leveren. De personeelsleden van het Dischveld hadden voor de gelegenheid ook een collage gemaakt met foto’s van Maria uit de oude doos.