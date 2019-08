Mandelmotortreffen aan 36ste editie toe Valentijn Dumoulein

16 augustus 2019

16u06

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Izegem Het Mandelmotortreffen is op zaterdag 17 en zondag 18 augustus al aan zijn 36ste editie toe. MTC Freedom pakt uit met een toeristische rondrit van 180 kilometer met start en aankomst aan gemeenschapsschool Bellevue in de Bellevuestraat.

De rit is bedoeld voor ervaren motorrijders, 50 cc’ers en scooters. De route is van start tot eind bepijld. De route kan via GPS opgeladen worden. Het parcours loopt uitsluitend via Belgische wegen en passeert langs onder andere Celles, de Mont Sint-Hubert, Doornik, Buissenaal, Wodecq en Tiegem. Wie pech heeft, kan onderweg op gratis hulp rekenen. Meerijden kost vijf euro, inclusief drankje. Inschrijven kan in de school op zaterdag van 8 tot 16 uur en op zondag van 8 tot 13 uur. De rondrit kun je individueel of in clubverband rijden. Op zondag om 17 uur volgt de bekeruitreiking in de vorm van vijf trofeeën voor onder andere de clubs met het meest aantal ingeschreven leden.