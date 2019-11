Man voor rechter nadat hij allochtone man uit het niets slaat in Delhaize Alexander Haezebrouck

27 november 2019

16u52 0 Izegem Een man uit Izegem riskeert een gevangenisstraf van zes maanden omdat hij een man van allochtone afkomst een slag gaf in het grootwarenhuis Delhaize in Izegem. “Hij schold hem uit voor makak en gaf hem daarna een vuistslag”, pleitte de advocate van het slachtoffer.

Het slachtoffer ging ’s avonds om 18 uur winkelen in het warenhuis Delhaize in Izegem toen plots Ruben D. hem de huid vol schold. “Hij slingerde allerlei racistische praat naar mijn gezicht, zei dat ik naar mijn land moest terugkeren en gaf me een duw waardoor ik op de grond viel”, zei het slachtoffer tegen de rechter. Daarna liep de man weg, maar wou het slachtoffer hem toch nog gaan vragen waarom hij zo’n dingen had gezegd tegen hem. “Daarna gaf hij hem uit het niets een vuistslag”, pleitte de advocate van het slachtoffer Iris Santens. “Dat is ook duidelijk te zien op de camerabeelden. Het gaat hier om een puur racistisch motief. De man heeft daardoor een ernstig letsel aan zijn gezicht en aan zijn tanden overgehouden. ” Het slachtoffer begrijpt nog altijd niet waarom hij werd geslagen. “Ik had die man nog nooit gezien”, vertelt het slachtoffer. De beklaagde daagde niet op in de rechtbank. Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 18.000 euro en een morele schadevergoeding van 2.500 euro. naast de celstraf riskeert Ruben D. ook nog een geldboete van 2.000 euro. Vonnis op 18 december.