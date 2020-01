Man steelt twee jassen in Vlaams Huis en keert enkele dagen later terug met een van de gestolen jassen aan AHK

17 januari 2020

07u56 0 Izegem Een 19-jarige Roemeen moest zich in de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij op 30 november 2019 twee jassen had gestolen in het Vlaams Huis in Izegem. De jongeman werd gefilmd en ging enkele dagen later zelfs terug met een van de jassen aan.

De jongeman werd in snelrecht gedagvaard voor het gerecht. Op camerabeelden in het Vlaams Huis was te zien hoe de jonge Roemeen twee jassen boven elkaar aandeed en wegwandelde. “Op 30 november was het ook net de verjaardag van de uitbater van het Vlaams Huis en hij had met alle aanwezigen een foto gemaakt”, zei het openbaar ministerie. “De dader werd op een van die foto’s herkend en dat werd naast de camerabeelden gelegd.” De beklaagde ging enkele dagen nadien zelfs terug naar het Vlaams Huis met een van de gestolen jassen aan.

De jongeman had ook oortjes ter waarde van 29 euro gestolen in de Colruyt in Izegem. Een winkeldetective had hem betrapt. De gestolen jassen zijn ondertussen teruggegeven. Hij riskeert een celstraf van vier maanden en een boete van vierhonderd euro. Vonnis op 12 februari.