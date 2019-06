Man riskeert celstraf na slaan werkmakker die vriendin in gezicht spuugt Alexander Haezebrouck

17 juni 2019

19u37 0 Izegem Een 35-jarige man uit Izegem sloeg zijn werkmakker op een boerderij in Izegem vier dagen arbeidsongeschikt. “Zijn werkmakker spuwde zijn vriendin tot twee maal in het gezicht en gooide een emmer water over haar”, pleitte zijn advocaat voor de rechtbank in Kortrijk.

De feiten speelden zich op 27 september vorig jaar af op een boerderij in Izegem waar beklaagde Dimitri D. werkt en daardoor ook onderdak krijgt op de boerderij. Sinds een tijdje had hij problemen met een werkmakker nadat er was ingebroken op de boerderij en enkele zaken waren verdwenen. De werkmakker beschuldigde beklaagde Dimitri D. van die feiten. Op 27 september kwam Dimitri D. toen op de boerderij samen met zijn vriendin. “Meteen ging zijn collega hem weer beschuldigen van die feiten waarna zijn vriendin het voor hem opnam”, pleitte zijn advocate. “De collega spuwde tot twee keer toe in haar gezicht, maar mijn cliënt kon zich al die tijd inhouden. Op een gegeven moment gooide hij een emmer water over zijn vriendin, dat was voor hem meer dan de druppel en zijn stoppen zijn doorgeslagen.” De beklaagde gaf zijn collega enkele ferme vuistslagen waardoor de man vier dagen arbeidsongeschikt was. Dimitri D. werd eerder al verschillende keren veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Hij riskeert een celstraf van vier maanden en een geldboete van 600 euro. Vonnis op 17 juli.