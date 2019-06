Man print 371 foto’s met kinderporno af en riskeert zes maanden cel Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

16u55 0 Izegem Een 39-jarige man uit Izegem moest zich woensdag op de rechtbank verantwoorden voor een collectie kinderporno. De politie vond de collectie tijdens een huiszoeking bij de man in een drugdossier. Hij had maar liefst 371 foto’s met kinderporno uitgeprint en uitgeknipt.

De politie viel op zeven november vorig jaar binnen in de woning van Francis L. (39) in Izegem in een drugzaak. De man kweekte z’n eigen cannabis zodat hij het zelf nergens anders moest kopen. Maar de politie stoot ook op een grote collectie kinderporno. Francis L. had 371 foto’s met kinderporno uitgeprint op fotopapier en uitgeknipt. “Ook op zijn computer en gsm’s werden nog een duizendtal foto’s en filmpjes met kinderporno gevonden”, zei de openbare aanklager. De man laat zich ondertussen psychologisch begeleiden om zijn seksuele problematiek aan te pakken. Hij riskeert een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 1.200 euro. Vonnis op vier september.