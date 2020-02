Man pleegt telkens kleine diefstalletjes: “Ik kan het niet laten” VHS

03 februari 2020

18u44 0 Izegem M.V. (55) uit Izegem riskeert zes maanden met uitstel voor enkele banale diefstallen. Die straf is vrij zwaar omdat de man vroeger al begeleiding kreeg om het stelen af te leren. “Maar ik kan het niet laten”, zegt hij.

In december 2018 werd M.V. gesnapt op de oprit van een woning in Izegem. Daar stond een portier van een wagen open. “Ik was op zoek naar een pomp om de lekke band van mijn fiets op te blazen”, beweerde hij tegen de politie. In februari 2019 werd M.V. opgemerkt in de gebouwen van vzw saMENSpel in de Ommegangstraat in Izegem. Hij was er iets aan het drinken en verklaarde dat hij was binnen geraakt met een sleutel die verloren was gegaan. Twee maanden later werd hij weer gesnapt toen hij de portefeuille van iemand had achtergehouden. In dezelfde periode stal hij ook 26 euro uit de kassa van het Dorpshuis in Emelgem. De man ontkende dat wel, maar alles wees in zijn richting. V. maakte zich ook schuldig aan de diefstal van etenswaren in de gebouwen van De Lochting en het Lidl-warenhuis in de Krekelmotestraat in Izegem. Daar was hij zogezegd vergeten te betalen.

Drang om te stelen

Het openbaar ministerie erkende dat de diefstallen op zich vrij banaal zijn, maar wees wel op de problematiek waarmee de Izegemnaar kampt. “Hij geeft toe een drang te voelen om te stelen. Om daar vanaf te raken, kreeg hij vroeger al begeleiding, maar dat haalde blijkbaar niet veel uit.” De man gaf toe dat hij een probleem heeft en wil daarvoor graag geholpen worden. Aan de rechter vroeg hij een werkstraf. Vonnis op 2 maart.