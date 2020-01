Man laat Porsche Cayenne achter na botsing LSI

23 januari 2020

14u18

Bron: LSI 0 Izegem Een automobilist uit Izegem mag één maand niet autorijden en moet 1.600 euro boete betalen. Na een botsing in het centrum van Izegem liet hij een Porsche Cayenne zomaar achter.

Op 12 juli 2019 voerde Foudil F. (49) als vriendendienst de eigenaars van een Porsche Cayenne met hun eigen auto naar huis omdat ze teveel gedronken hadden. De man was de automatische versnellingsbak niet echt gewoon en voerde in de Nieuwstraat in Izegem rare manoeuvres uit. Toen hij plots bruusk remde, knalde een 33-jarige dame met haar wagen tegen de Porsche. Foudel F. stapte net als de anderen uit maar ging plots op de loop. De eigenaars liet hij met hun Porsche Cayenne achter. Vluchtmisdrijf, zo oordeelde de politierechter en dat was niet voor het eerst dat Foudel F. dit overkwam. Vooraleer hij opnieuw met de auto zal mogen rijden, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psyhologische proeven. De vrouw die op de Porsche reed, bleek teveel gedronken te hebben. Zij kwam er met een boete van 800 euro en een rijverbod van acht dagen vanaf.