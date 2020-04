Man filmt hoe jonge vrouwen en meisjes zich omkleden in kleedhokjes zwembad Izegem Alexander Haezebrouck

22 april 2020

17u44 0 Izegem Een 26-jarige man uit Ingelmunster filmde minderjarige meisjes en jonge vrouwen die zich aan het omkleden waren in het kleedkamers van het zwembad in Izegem. Hij riskeert daarvoor nu achttien maanden cel.

De ex-vriendin van de 26-jarige man uit Ingelmunster deed op 16 november 2018 aangifte bij de politie. “Ze botste plots op die filmpjes op haar laptop”, zei de procureur. “Daarin is te zien hoe de man minderjarige meisjes en jonge vrouwen van langs onder filmde terwijl ze zich aan het omkleden waren in de kleedhokjes van het zwembad in Izegem. Deze man heeft duidelijk een gestoorde seksualiteitsbelevenis.”

“Voor de kick”

Volgens de advocate van de man klopt dat niet. “Hij deed het voor de kick om betrapt te worden en had geen seksueel motief. Het gaat om acht filmpjes en hij ging zich meteen ook zelf aangeven bij de politie nadat zijn ex op die filmpjes was gebotst. Hij heeft ze ook nooit verspreid en begrijpt niet hoe die op haar laptop zijn terecht gekomen. Tijdens een huiszoeking vond de politie ook geen extra materiaal. Hij plaatste zich telkens in een kleedhokje en luisterde of er naast hem een vrouw stond. Als dat het geval was, stak hij zijn gsm in zijn schoen om hen te filmen.”

Kinderporno

De jongeman wordt vervolgd voor voyeurisme en het bezit van kinderporno. “Ik betwist dat het om kinderporno gaat”, pleitte zijn advocate, die opschorting van straf vraagt. “De meisjes waren zich aan het uitkleden en stelden geen seksuele handelingen. Het ging niet om seksueel prikkelend materiaal.”

De procureur was het niet eens met de advocate en wou ook geen positief advies geven over een mogelijke opschorting van straf. “Hij filmde ze langs onder, dus het was wel degelijk seksueel bedoeld, het is niet zo dat hij alleen hun hoofdhaar op beeld wilde hebben”, repliceerde de procureur. De jongeman riskeert een gevangenisstraf van achttien maanden met uitstel onder voorwaarden. Vonnis op 20 mei.