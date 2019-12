Man (51) voor rechter na ‘verstieren’ bij arrestatie AHK

Een 51-jarige man uit Izegem riskeert een gevangenisstraf van twee maanden omdat hij zich erg weerspannig opstelde toen agenten hem wilden arresteren. Volgens de agenten ‘verstierde’ de man. De man spande zich helemaal op, begon te grommen en liet zich telkens vallen. De feiten dateren van 25 november vorig jaar. De politie werd verwittigd nadat een man zich erg agressief gedroeg in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Izegem. Toen de agenten hem wilden arresteren, was dat duidelijk niet naar de zin van de man. Eens in de cel, werd de man wel rustiger. De vijftiger was niet aanwezig op zijn proces. De rechter velt een vonnis op 23 december.