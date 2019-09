Man (47) voor rechter wegens beschuldiging van verkrachting, parket vraagt vrijspraak Alexander Haezebrouck

11 september 2019

16u56 0 Izegem Een veertiger uit Izegem wordt beschuldigd van het tot twee keer toe verkrachten van dezelfde vrouw. De feiten zouden zich half november en begin december 2017 voorgedaan hebben.

“Mijn cliënte werd gedwongen door de beklaagde om samen naar haar appartement te gaan. Hij nam haar gsm af zodat ze niet om hulp zou kunnen roepen en misbruikte haar daarna. Ze heeft zelfs in de slaapkamer moeten plassen, omdat ze niet naar het toilet mocht.” De vrouw diende twee keer klacht in. Het gerecht onderzocht de zaak, maar volgens het parket zijn er geen bewijzen. Daarom werd de buitenvervolging gevraagd. Maar de raadkamer van Kortrijk besliste toch om de zaak door te verwijzen naar de strafrechter. “Mijn cliënte heeft telkens meteen gebeld naar de politie en er waren duidelijke vaststellingen terwijl er geen tijd was om iets te ensceneren. Bovendien stelde de dokter verwondingen vast die wijzen op seksueel geweld”, aldus haar advocaat. “Iemand die onschuldig is zou wel de moeite doen om zich te komen verdedigen”, volgde hij eraan toe. De openbare aanklager vorderde de vrijspraak omwille van een gebrek aan bewijzen. Op 9 oktober doet de rechter uitspraak