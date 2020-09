Man (35) slaat andere man tegen de grond die discussie heeft met partner Alexander Haezebrouck

14 september 2020

19u35 0 Izegem Een 35-jarige man uit Oostrozebeke riskeert een celstraf van vijf maanden omdat hij in 2018 een andere man tegen de grond sloeg in Izegem. Er ontstond discussie toen de auto van het slachtoffer plots stopte en beide mannen uitstapten.

Op 6 april 2018 reed de 35-jarige man uit Meulebeke met zijn gezin naar huis toen de auto voor hem plots stopte en hij geen kant meer uit kon. In de auto voor hem was discussie ontstaan tussen een koppel. “De vrouw die aan het stuur zat beval hem om uit te stappen, wat hij ook deed”, zei het openbaar ministerie. “Nadien is beklaagde ook uitgestapt uit zijn auto. Het kwam tot een discussie waarbij het slachtoffer hem een duw gaf. Daarna reageerde hij enorm buitensporig. Op camerabeelden is te zien hoe hij hem meteen tegen de grond mepte met enkele rake vuistslagen.” Het slachtoffer l iep een gebroken oogkas en een barst in zijn kaakbeen op. “Dit was zeker geen wettige zelfverdediging.” Volgens de man wilde hij enkel tussenkomen omdat hij tegen het autoraam van zijn partner was aan het slaan en haar de huid vol schold. “Het was mijn vrouw die me vroeg of ik niet eens zou uitstappen om te zien wat er gaande was”, vertelde de man tegen de rechter. “Hij was meteen erg agressief naar mij toe. Toen ik hem vroeg wat het probleem was, riep hij me toe of ik ook slagen op mijn gezicht moest hebben. Hij duwde me, en ik heb gereageerd. Zijn vriendin bedankte me zelfs nadien.” De man reed na de feiten meteen weg met zijn gezin. “Dat je tussenkomt, siert je”, zei de rechter tegen de man. “Niet veel mensen doen dat nog. Maar dat je zo reageert is er over. En dan rij je nog eens weg ook. Wie wegrijdt geeft toe dat hij iets misdaan heeft.” De man gaf toe dat het wegrijden niet slim was. “Maar mijn kindje heeft het ook zien gebeuren en was aan het wenen, ook mijn vrouw was in paniek.” De man riskeert een gevangenisstraf van 5 maanden en een geldboete van 600 euro. Vonnis op 14 oktober.