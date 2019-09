Man (27) voor rechter na misbruik minderjarige stiefdochters AHK

18 september 2019

18u24 0 Izegem Een 27-jarige man uit Izegem riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar voor het seksueel misbruiken van zijn twee minderjarige stiefdochters. Hij zou eind vorig jaar de meisjes van 13 en 15 jaar hebben aangerand. De beklaagde zelf ontkent met klem.

Het misbruik kwam aan het licht toen een van de meisjes haar verhaal deed op school. Aan de juf had ze verteld dat haar stiefvader tot twee keer toe bij haar in bed was komen liggen en dat hij haar betastte. Ze had nog proberen te vluchten, maar werd met geweld in de kamer gehouden. Haar zusje die audiovisueel werd verhoord vertelde dat de beklaagde haar broek had uitgedaan en met zijn vingers aan haar poep was gekomen. Haar mama was er op uitgekomen en was razend op haar vriend, maar ze vroeg wel aan haar dochter om te zwijgen”, aldus de openbare aanklager. De beklaagde ontkent en schreeuwde op de rechtbank zijn onschuld uit. “De meisjes hebben spontaan hun verhaal verteld, ze gaan daarover niet liegen. De mama en de beklaagden zelf zeggen dat de meisjes nooit liegen”, aldus de openbare aanklager die een effectieve celstraf van een jaar vorderde. Ondertussen is hij gehuwd met de mama van de zusjes. De papa van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij en vraagt een schadevergoeding voor zijn dochters. Vonnis 16 oktober.