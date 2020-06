Maker van app tegen voedselverspilling krijgt Groene Pluim Valentijn Dumoulein

23 juni 2020

11u15 0 Izegem Jonas Malisse krijgt dit jaar de Groene Pluim van de Izegemse Groen-afdeling. Met Too Good To Go richtte hij enkele jaren geleden een succesvolle applicatie op die voedselverspilling moet tegen gaan. Drie Izegemse handelszaken die er aan mee werken, krijgen mee de Groene Pluim.

De Groene Pluim gaat jaarlijks naar burgers of organisaties die bijdragen aan een socialer, warmer of groener Izegem. Dit keer gaar de erkenning naar de naar Gent uitgeweken Izegemnaar Jonas Malisse. Hij maakte met Too Good To Go een app waarop lokale handelaars en supermarkten hun voedseloverschotten kunnen aanbieden. “Ik ben blij met de prijs”, reageert Jonas. “Ik hoop dat de coronacrisis ons aanzet om naast voedselverspilling nog andere zaken aan te pakken.

Naast Jonas worden ook drie lokale handelszaken die de app gebruiken mee in de bloemetjes gezet: Aqua Fish uit de Bosmolens, Carrefour op het Frunpark en Proxy Delhaize op de Grote Markt. De handelaars kregen een doosje pralines met het logo van Too Good To Go - gemaakt door chocolaterie Parfait - overhandigd. “Onze afvalberg is aanzienlijk verminderd, we verdienen er nog iets aan en de app is gebruiksvriendelijk”, vertelt Cindy Braeckevelt van Aqua Fish. “De pakketten maken vergt een beetje werk, maar we zien veel tevreden klanten terug komen.”