Make-over voor Eperon d’Or: aangepaste vaste collectie, interne verhuis, extra diensten voor bezoekers en ruimer onderwijsaanbod Charlotte Degezelle

18 januari 2020

13u39 2 Izegem Eperon d’Or is klaar voor een nieuw museumjaar. De voorbije weken werd het museum onderworpen aan een grote schoonmaak en werd de vaste collectie vernieuwd en uitgebreid. Gelijktijdig kregen enkele diensten een nieuwe stek in de voormalige schoenfabriek langs de Prins Albertlaan. Vanaf dit jaar pakt het museum ook uit met een aantal nieuwigheden in de werking zoals begeleide bustours voor groepen.

Eperon d’Or sloot 2019 af met 20.000 bezoekers op de teller en opent op dinsdag 21 januari opnieuw de deuren voor het grote publiek. Aan de vooravond van het nieuwe museumseizoen wordt duidelijk dat wie er straks een kijkje gaat nemen zich aan een aantal nieuwigheden mag verwachten. In eerste instantie inzake wat er te zien is. “Jaarlijks worden een aantal stukken uit de permanente collectie vervangen. Deze enerzijds om de impact van het etaleren op de stukken te verminderen, anderzijds om de bezoekers een aantal nieuwe objecten uit de rijke museumcollectie te kunnen tonen”, verduidelijkt schepen van musea Kurt Himpe (N-VA) “Drie volledig nieuwe toevoegingen zijn een Franse, handgeschilderde borstelcatalogus van ca. 1900, de landkaart van François De Bal uit 1745 en een nieuwe vitrine met een staalkaart van hedendaags Belgisch schoendesign. Daardoor krijgen schoenontwerpers zoals A.F. Vandevorst en Ann Demeulemeester een ereplaats in Eperon d’Or.”

Daarnaast kregen een aantal museumfuncties een nieuwe en betere locatie in Eperon d’Or. Zo verhuisde de bibliotheek van de kelder naar de voormalige administratieve ruimte op de gelijkvloerse verdieping. “Hierdoor is ze makkelijker toegankelijk voor onderzoekers en studenten”, zegt Himpe. “Werken kunnen niet ontleend worden, maar bezoekers kunnen ze wel gratis raadplegen in de leeszaal.” “De administratie is ondertussen verhuisd van het historisch voorgebouw naar de nieuwbouw naast de fabriekshal”, vult conservator Hilde Colpaert aan.

Maar het museum pakt ook uit met enkele nieuwe diensten, zowel voor de individuele museumbezoekers als voor groepen. Zo krijgen individuele bezoekers, die tot nu toe geen beroep konden doen op een gids maar wel een elektronische audio guide konden gebruiken, voortaan maandelijks de kans om aan te sluiten bij een gegidst museumbezoek. “Vanaf februari zijn er elke derde zondag van de maand geleide bezoeken, afwisselend over schoenen en borstels”, weet publieksmedewerker Lieven Lamote. “De rondleidingen beginnen om 15 uur en bezoekers kunnen aansluiten zonder dat ze moeten inschrijven. Ze moeten ook niet extra betalen voor deze rondleiding.” Groepen die met de bus naar Izegem komen, kunnen op hun beurt vanaf nu ook een bustour boeken met gids. “De gids leidt de bus door de stad, en de onmiddellijke omgeving, langsheen historische gebouwen, mooie plekjes en interessante weetjes, en verschaft via de microfoon de nodige uitleg”, duidt Hilde. “De rondrit gebeurt op basis van vier uitgetekende lussen en wordt thematisch ingevuld in overleg met de groep in kwestie.

Tot slot breidt museumsite Eperon d’Or ook het aanbod voor het onderwijs uit met een museumbezoek op maat voor de derde graad secundair. “De Industriële Revolutie is een belangrijk onderdeel van hun lessenpakket”, aldus de schepen. “Hier kan men dit onderwerp op een creatieve manier uitdiepen. Stadsgidsen schetsen de lokale, herkenbare historische context en de impact van de Industriële Revolutie daarop. Er zijn workshops beschikbaar over de ontsluiting, de mechanisatie en stoom en energiebronnen, die docenten naar eigen goeddunken kunnen combineren.”

Meer op https://eperondor.be.