Maand rijverbod voor ongeval met vluchtmisdrijf LSI

19 september 2019

14u22

Bron: LSI 0 Izegem Een 40-jarige automobilist uit Ingelmunster heeft een maand rijverbod gekregen van de Kortrijkse politierechter voor een ongeval met vluchtmisdrijf.

Op 24 november 2018 kwam Wesley N. in de Katteboomstraat in Izegem met zijn wagen tegen een elektriciteitsverdeelkast terecht. Na de aanrijding reed hij verder. Een getuige kon echter zijn nummerplaat noteren en lichtte de politie in. Amper drie kwartier later belden de agenten al aan zijn woning aan. Hij bleek 2,46 promille alcohol in het bloed te hebben. “Thuis nog drie Leffes gedronken”, luidde zijn uitleg. Het deed bij de politierechter de wenkbrauwen fronsen. Naast het rijverbod legde ze N. voor de botsing en het vluchtmisdrijf nog een boete van bijna duizend euro op.