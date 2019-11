Luc Haekens breng De Ideale Wereld naar Izegem Valentijn Dumoulein

04 november 2019

16u33 0 Izegem Op donderdag 28 november komt reporter Luc Haekens van het satirische Canvas-programma De Ideale Wereld naar cultuurhuis De Leest. Hij belooft een hilarische avond doorspekt met filmpjes en vertelsels.

Luc Haekens weet als geen ander hoe de media de waarheid kunnen manipuleren, hoe mensen alles geloven wat die media hen voorschotelen. Dat de aarde plat is bijvoorbeeld, en Donald Trump een zwarte huid heeft. Hij vertelt er u alles over, en omdat u hem anders niet gelooft, brengt hij een paar hilarische filmpjes mee. Tickets kosten 12 euro en kan je online bestellen via https://bit.ly/2XYY119 of aan de balie van Cultuurhuis De Leest of telefonisch op 051/33.76.10. De organisatie is ten voordele van de vzw Imazighen, die zich inzet voor ontwikkelingsprojecten rond berbers in het zuiden van Marokko.