Lorenzo vertrekt op fietsbedevaart voor overleden echtgenote Stefanie: "Ik hoop alles een plaatsje te kunnen geven" Valentijn Dumoulein

25 augustus 2019

16u47

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Negen maand heeft hij er naar toe gewerkt en morgen is het eindelijk zover. Om 10 uur vertrekt Lorenzo Bruyneel met collega en goede vriend Frederik Van Allemeersch op fietsbedevaart naar Santiago De Compostella. Dat doet hij ter nagedachtenis van zijn vrouw Stefanie Dequirez, die in oktober vorig jaar plots aan een trombose overleed. Met de tocht hopen ze 10.000 euro voor het goede doel in te zamelen.

Lorenzo en Stefanie genoten op 19 oktober 2018 nog van pril gezinsgeluk toen het noodlot toesloeg. Zeven weken eerder was ze bevallen van hun dochtertje Lucia. Het meisje werd met open armen verwelkomd in het nieuw samengesteld gezin, dat al bestond uit kinderen Luan, Liano en Oreana. Tot Stefanie plots een zware hersenbloeding kreeg en met spoed naar het UZ Gent overgebracht werd. Daar overleed ze op 24 oktober.

Verwerkingsproces

Al tijdens haar hospitalisatie rijpte bij collega’s van Lorenzo, die militair is, het idee om een fietstocht te organiseren en met de opbrengst de kosten voor haar herstel te betalen. “Na haar overlijden stelde Frederik voor om van de tocht een fietsbedevaart te maken en ik besloot meteen om die ook te rijden”, vertelt Lorenzo. “We besloten de vzw Ride4Stefanie op te richten en stelden het doel voorop om tienduizend euro in te zamelen voor de vzw BiJeVa, een vereniging die zich inzet voor gezinnen in kansarmoede. Stefanie is geboren in een moeilijke thuissituatie waar ze geen kansen kreeg. Er zijn nog veel mensen in die situatie en we willen hen helpen, met Stefanie als voorbeeld. Daarnaast zal die hele reis het moment zijn om alles te verwerken. Het voorbije jaar was heel intens en er is nooit echt tijd geweest om op de pauzeknop te duwen. Het gebeurt nu nog soms dat ik denk dat ze zomaar de woonkamer zal binnen wandelen, terwijl ik wéét dat het niet meer kan. Met de fietsbedevaart hoop ik dat allemaal een plaatsje te kunnen geven.”

