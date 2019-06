Looppiste voortaan ook op feestdagen toegankelijk VDI

17 juni 2019

14u32

Bron: VDI 2 Izegem De sportdienst van de stad gaat de looppiste en het nieuw sanitair aan het sportstadion op de site Krekel-Zuid voortaan ook op feesdagen voor sportievelingen openstellen.

“Dit kan enkel voor wie in het bezit is van een loopbadge”, vertelt sportschepen Lothar Feys (N-VA). “Als er op een feestdag een wedstrijd of meeting is, zal de accommodatie niet toegankelijk zijn. De vrije loper brengen we daarvan telkens per mail op de hoogte.”

Een loopbadge kan je verkrijgen op de stedelijke sportdienst in de Heilig Hartstraat 15. Je betaalt éénmalig 10 euro voor je badge. Voor een jaar betaal je 10 euro.

Meer info: sport.izegem.be