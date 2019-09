Loop tijdens de Urban Move eens tot aan de top van Skyline Park Valentijn Dumoulein

13 september 2019

15u37

Bron: VDI 0 Izegem De derde editie van beleefloop- en wandeling Urban Move zoekt op zondag 22 september een reeks bedrijven in de buurt van het Frunpark op. Deelnemers lopen onder andere door autohandelszone Minerva, naar de top van Skyline en tussen de machines van Handsaeme.

274 treden hoog, goed voor twaalf verdiepingen klimmen en dalen. Die uitdaging staat wandelaars én lopers van de Urban Move dit keer te wachten als ze het nieuwe kantoorgebouw Skyline Park betreden. Het is slechts één van de vele nieuwe locaties die deel uitmaken van de beleefloop. Die speelt zich dit keer grotendeels af in de bedrijvenzone ten westen van het Frunpark. “Dat vormt dit keer de uitvalsbasis van de Urban Move”, vertelt Stijn Werbrouck van de sportdienst. “Onderweg passeren ze aan of in liefst negentien bedrijven.Op vier andere locaties staan sportieve organisaties als Beweegpunt, Move Clever en The Urban Warrior paraat om de deelnemers nog wat extra te motiveren. Op heel wat locaties zal er muziek zijn om de mensen aan te moedigen. Dat kan met een DJ zijn, maar ook met een liveband of fanfare.”

“We plannen ook iets ludieks. Wie bij Handsaeme passeert wordt vergeleken met een atleet als Usain Bolt, jachtluipaard…of een schildpad.” Olivier Handsaeme

Negentien bedrijven

Skyline Park is dus één van de hoogtepunten, maar daarnaast gaat het ook richting autohandelszone Minerva, met passage bij mobilhomezaak Campirama, garage Dochy en autobedrijf Verfaillie. Van daar gaat het naar houthandel Haverbeke, Gasquet, Handsaeme Machinery, garage Naeyaert, SIX, Skyline, Boucherie, Driessens, Heritage, Decor Clarysse, Werbrouck, Omniterm, garage Vanhulle, DMI, Autoparts Stekelorum en All-In Fitness Izegem. De bedrijven beloven er iets speciaals van te maken. “We hebben een reeks nieuwe machines binnen en die zullen we zo programmeren dat ze een bepaalde beweging maken als de lopers passeren”, vertelt Olivier Handsaeme. “We plannen ook iets ludieks. Wie bij Handsaeme passeert wordt vergeleken met een atleet als Usain Bolt, jachtluipaard…of een schildpad.”

Plogging

De organisatie haakt zijn karretje aan de Warmste Week en steunt drie goede doelen: het Kinderkankerfonds, de vzw Steunfonds voor Metabole Ziekten en de vzw Chicks for Muco. Zij gebruiken het geld later voor onderzoek.De eerste 1.000 deelnemers aan respectievelijk de wandeling en loop krijgen een gratis looptasje van Skyline. Wandelaars kunnen om 13 of 14 uur aan hun tocht van 8 kilometer beginnen, om 16 uur zijn de lopers aan de beurt. Tussendoor kunnen ouders zich met hun kind aan een kortere wandeling of loop van 5 kilometer wagen. Nieuw is dat je tijdens de Urban Move ook aan plogging kan doen, ofwel de uit Zweden overgewaaide trend waarbij je tijdens het joggen zwerfvuil kan rapen.

Vooraf inschrijven kan nog tot en met 17 september. Inschrijven de dag zelf kan vanaf 12 uur ter plaatse. Meer info: https://urbanmove.izegem.be/.