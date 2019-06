Loods zink- en dakwerkersbedrijf uitgebrand, in januari brandde hobbykamer en zolder nog maar uit(+VIDEO) Politie zet perimeter in nadat gasflessen ontploffen en asbest vrijkomt bij brand LSI/AHK

26 juni 2019

18u53

Bron: LSI/AHK 32 Izegem Bij een zware brand in een loods van het zink- en dakwerkersbedrijf Renovatie-Team Maertens langs de Oekensestraat in Izegem zijn woensdag rond 18u drie gasflessen ontploft en is asbest vrijgekomen. De loods is volledig vernield. Het is de tweede brand in korte tijd bij de dakwerker. In januari brandde zijn hobbykamer en zolder uit.

De brand in de loods van het bedrijf Renovati-Team Maertens brak woensdagavond omstreeks 18 uur uit en zorgde al snel voor een grote rookontwikkeling boven Izegem die kilometers ver te zien was. In de loods stonden een heleboel gasflessen waardoor er gevaar was voor de omgeving. “Drie gasflessen zijn in het vuur ontploft”, zegt commissaris Carl Vyncke van de politiezone Riho. De brandweer kon het vuur snel blussen maar toch werd een ruime perimeter rond de brand ingesteld. “Er is ook asbest vrijgekomen, daarom hebben we voor een perimeter gezorgd. De buurtbewoners werden gevraagd om ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. Evacuaties waren uiteindelijk niet nodig. De asbestdeeltjes die meegaan in de rook zijn ook helemaal niet meer zo gevaarlijk, maar we namen toch het zekere voor het onzekere.” De brand woedde kort maar erg hevig. De loods van het bedrijf met twee werknemers is volledig uitgebrand, ook al het materiaal is volledig in vlammen opgegaan. Zaakvoerder Lorenzo Maertens was op het moment van de brand niet thuis. Zijn partner Eefje Seeuws was dat wel met één van haar kinderen. Zij werden plots opgeschrikt door luide knallen vanuit de loods achteraan hun huurwoning. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak te onderzoeken. Niemand raakte gewond.

Tweede zware brand in vijf maanden tijd

Het is de tweede keer in vijf maanden tijd dat een zware brand het gezin van dakwerker Lorenzo Maertens en Eefje Seeuws treft. Dag op dag vijf maanden geleden brak brand uit in de huurwoning van het koppel. Toen brak de brand uit in de hobbykamer van Lorenzo en ook toen waren enkele ontploffingen te horen omdat er capsules voor airsoftgeweren en hagelpatronen in de kamer lagen. Net als toen was ook Lorenzo zelf niet thuis, maar zijn partner Eefje Seeuws wel die opgeschrikt werd door de ontploffingen. Omdat de vloer en het plafond van de hobbykamer uit hout gemaakt zijn, kon het vuur zich toen redelijk snel verspreiden. Vooral de hobbykamer en een deel van de zolderkamer raakten toen vernield door de brand. Ook de rest van de woning liep rookschade waardoor het gezin enkele nachten bij vrienden moest overnachten. Vermoedelijk ontstond de brand toen bij enkele batterijen die in de hobbykamer aan het opladen waren.