Longarts waarschuwt en hekelt wie coronamaatregelen niet volgt: “Dit is voor ons zorgverleners extreem pijnlijk” Valentijn Dumoulein

13 april 2020

12u30 24 Izegem Longarts Ulrike Himpe, die in AZ Delta in Roeselare werkt, heeft in een post op sociale media uitgehaald naar mensen die ondanks de lockdown te los met de coronamaatregelen omgaan en toch nog op straat komen.

De longarts woont in Kachtem en hekelt dat in onder andere de Elf Juli- en Mezegemstraat de lockdown op mooie dagen wordt genegeerd. “Dit is voor ons zorgverleners extreem pijnlijk”, schrijft ze. “Wij staan dagelijks, ook in het weekend, op de covid-afdelingen. We zien af, zeker met deze warme temperaturen en dan merken we dat jullie het toch nodig vinden om de lockdown niet te volgen. Dat maakt dat we binnen tien à veertien dagen weer een stijging gaan zien. En het is inderdaad zo, op Intensieve Zorgen ben je niet na twee weken weg, tenzij je vlug overlijdt, natuurlijk…”

Verderop waarschuwt ze dat met dergelijk gedrag er binnenkort nieuwe patiënten in de ziekenhuizen zullen terecht komen en dat we alsnog extra zware maatregelen gaan krijgen en er dus niet op reis kan gegaan worden in de zomer of zelfs dit jaar. “Willen we verder evolueren naar Italiaanse of Spaanse situaties? Ik heb mijn jaarlijks paasfeest geannuleerd. Door de lockdown, maar ook omdat ik al wist dat we immers moesten gaan bijspringen in het ziekenhuis om jullie voorgangers te zien en behandelen”, vervolgt ze. “Het doet me zeer dat jullie geen respect hebben voor de opofferingen die wij doen. Hopelijk kunnen we allen terug verder, in een normale maatschappij, maar dat zal met het huidige gedrag nog maanden of een jaar duren.”



