Lions Club schenkt laptops aan CAW-vluchthuis en beschermpakken aan Sint-Jozefskliniek Valentijn Dumoulein

06 april 2020

13u07 0 Izegem Ook de Izegemse Lions Club draagt zijn steentje bij in de strijd tegen het coronavirus. Zo schonk het aan het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) tien laptops, aan de Sint-Jozefskliniek 400 beschermpakken en aan de lokale rusthuizen 100 FFP2-mondmaskers.

“We willen in deze crisistijd helpen waar we kunnen”, vertellen Dieter Pillen en Piet Lambert van de Lions Club. “De laptops die e schenken gaan naar het CAW-vluchthuis in Roeselare en dienen voor schoolkinderen die in een zeer moeilijke situatie zitten. In de huidige omstandigheden kunnen zen iet communiceren met school of vrienden en met die volledig geconfigureerde laptops willen we hen daarin tegemoet komen.”

De Lions Club doneerde ook 400 speciale beschermingspakken aan de Sint-Jozefskliniek en ook voor de lokale rusthuizen komt er hulp. “Deze week nog verwachten we een lading FFP2-mondmaskers, die door onze nationale afdeling zijn bemachtigd”, zegt Piet. “We hebben als lokale afdeling een deel gekregen dat uitsluitend is bestemd voor verzorgingstehuizen. Deze drie acties zijn voorafbetaald uit onze financiële reserves, waarmee we steeds dringende noden kunnen lenigen. We houden momenteel wel een actie om deze kosten te dekken. Onder de noemer Rosé@Home leveren we De Morgenzon rosé-wijn uit Zuid-Afrika (2018) aan huis. Een fles kost 10 euro. Bestellen kan per zes flessen. De levering gebeurt binnen de week aan de deur. Je kan maixmum 24 flessen per keer bestellen via piet@econsultmilieu.be .