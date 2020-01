Life Danscenter wint eerste preselectie BK discodans Valentijn Dumoulein

28 januari 2020

12u05 8 Izegem Vier formaties van het Life Danscenter zijn er in geslaagd hun eerste nationale preselectie voor het BK discodans te winnen.

“Er zijn zes nationale preselecties”, verduidelijkt leraar Dieter Vandeputte. “We moeten die dansen om de titel Belgisch Kampioen te verwerven. Elke wedstrijd krijg je punten en afhankelijk van de plaats die je behaalde wordt in mei dan de beker van België uitgereikt aan wie over de hele lijn het beste scoorde.” De vier formaties van Life deden op de eerste preselectie alvast een goede zaak en wonnen. “Twee van hen kwamen met een nieuwe choreo op de proppen”, aldus Dieter. “We wonnen met First Life bij de kindercategorei, Fuse bij de junioren, Mini Move bij de junioren Advanced en Black Spirit bij de volwassenen Advanced.”