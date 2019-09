Lichaam vermiste vrouw uit kanaal gevist in Izegem LSI

23 september 2019

12u44

Bron: LSI 0 Izegem Aan de centrumbrug van Izegem is maandagvoormiddag een lichaam uit het water van het kanaal Roeselare-Leie gevist. Het gaat om de 62-jarige vrouw uit Emelgem (Izegem) die sinds zondagochtend vermist was.

Voorbijgangers zagen het lichaam drijven en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer kon het lichaam aan wal brengen. De politie stelde een perimeter in. Een wetsdokter werd ingeschakeld om de identiteit en de doodsoorzaak te achterhalen. Die constateerde dat het om de vermiste vrouw ging. Zondag was nog met een helikopter in de buurt naar haar gezocht.