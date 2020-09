Lezers vinden weg terug naar Izegemse bibliotheek Valentijn Dumoulein

07 september 2020

14u35 0 Izegem Terwijl in Vlaanderen de bibliotheken sinds mei tot een derde minder bezoekers hebben, is de volledige heropstart in Izegem vorige week een succes. “Vorige week hadden we gemiddeld 280 bezoekers per dag, een hoger cijfer dan vorig jaar en dat is een opsteker”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

“De voorbije maanden was er een combinatie van afhaalservice op afspraak en een toegankelijke bibliotheek. Sinds 1 september is de afhaalservice op afspraak weggevallen en is de Izegemse bibliotheek opnieuw te bezoeken tijdens de normale openingsuren”, zegt schepen Himpe. “Terwijl de bezoekerscijfers de voorbije periode ook hier kelderden, zijn de eerste signalen voor september wel hoopgevend. Zeker doordat er op dit ogenblik maar twintig bezoekers tegelijkertijd in de bibliotheek mogen boeken kiezen en er in de leeszaal voor de kranten en tijdschriften maar veertien personen toegelaten worden, zijn de gemiddelde cijfers van vorige week zeer positief.”

Coronaproof werken

Bibliothecaris Nicolas Cappelle benadrukt dat de Izegemse bibliotheek volledig coronaproof werkt. “Het dragen van een mondmasker is verplicht in de bibliotheek, ook als men de krant of een tijdschrift leest of gebruik maakt van de internetcomputers. Er wordt voor gezorgd dat alles regelmatig ontsmet wordt, waardoor niemand angst moet hebben om een bezoek te brengen aan de bibliotheek.”

Extra bibactiviteiten

Binnenkort start de bibliotheek ook de extra bibactiviteiten op onder de nieuwe naam ‘De Kennismaekerij’, de opvolger van het Boekenfeest. “Die activiteiten zullen op andere locaties plaatsvinden dan in de bibliotheek, omdat de Plantijnzaal te klein is om coronaproof te werken”, besluit schepen Kurt Himpe.