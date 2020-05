Levenslang rijverbod en 6 maanden effectieve celstraf na 15 veroordelingen voor onverzekerd sturen LSI

29 mei 2020

12u26

Bron: LSI 2 Izegem Een man die op 7 februari 2019 in Izegem met zijn bromfiets botste met een fietser, heeft vrijdag van de Kortrijkse politierechter een levenslang rijverbod gekregen. Voor de man was het de zestiende veroordeling voor onverzekerd sturen.

De politierechtbank was voor C.D. geen onbekend terrein. Hij verzamelde doorheen de jaren een strafblad van maar liefst acht bladzijden. Op dat register al vijftien veroordelingen omdat hij zonder verzekering met een auto of een bromfiets reed. Toen hij op 7 februari 2019 met een bromfiets tegen een fiets botste, was hij opnieuw niet verzekerd. De tweewieler bleek ook niet ingeschreven. “Ik kocht de bromfiets voor mijn vriendin en rij zelf met de fiets”, vertelde C.D. “Ik nam één keer die bromfiets en het was meteen opnieuw prijs.” De politierechter hechtte daar weinig geloof aan. Vooral omdat zijn vriendin aan de politie verklaarde dat hij wel regelmatig met de bromfiets rondreed. Voor de politierechter was de maat vol. Ze gaf C.D. een effectieve celstraf van 6 maanden, een boete van 4.000 euro en een levenslang rijverbod.