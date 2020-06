Izegem

Bij zomerse temperaturen horen zomerse gerechten en gezien een terrasje in het pittoreske Sint-Pietersstraatje nog niet kan, ga ik dan maar voor ‘the next best thing’: afhaalgerechten bij eetcafé ’t Hemelhuys. Het is mooi weer, geen warme gerechten dus. Daarom testen we deze keer enkele huisbereide slaatjes en een aperobox. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.