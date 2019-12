Legobeurs Bricks and Basket palmt ’t Sok in Valentijn Dumoulein

19 december 2019

16u34 17 Izegem In de cultuurzaal van ’t Sok in de Hogestraat 15 vindt op zaterdag 21 en zondag 22 december de tweede editie plaats van Legobeurs Bricks and Basket van basketbalclub Spie. Je vindt er imposante kunstwerkjes van dertig standhouders.

Initiatiefnemer Jurgen Holvoet uit Geluwe is al langer gebeten door de Legomicrobe en zal er zelf ook met een stand aanwezig zijn. “Ik heb een dinoland in elkaar geknutseld”, zegt hij.

Bricks and Basket is een evenement voor jong en oud. Je vindt er Legowerken in allerlei thema’s, van Disney en Harry Potter tot Star Wars, Technics en de ruimte. Er is ook een speelhoek voor kinderen en er is een beperkte verkoop van zowel nieuwe als tweedehands onderdelen. Ook de Izegemse Legobouwer Giovanni Seynhaeve tekent present, onder andere met zijn Disney-sprookjeskasteel.

Bricks and Basket is zaterdag open van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur. De inkom bedraagt een euro. Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis binnen.