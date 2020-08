LEGO Master Giovanni Seynhaeve leert kinderen kneepjes van het vak CDR

08 augustus 2020

Onbegrensd bouwplezier zaterdagochtend op het Kachtemsplein. Op vraag van de Izegemse jeugddienst gaf Giovanni Seynhaeve, die het eerder dit jaar nog schopte tot in de halve finale van het VTM-programma LEGO Masters, er een workshop aan een groep kinderen. “Die workshops geef ik al langer in klasverband, aan verenigingen, op verjaardagsfeestjes,…”, vertelt Giovanni. “Maar het is bijzonder leuk dat ook de stadsdiensten beroep doen op mij. We zijn vanmorgen gestart met een Powerpoint en een woordje uitleg over hoe LEGO ontstaan is, wie de uitvinder is, hoe het gemaakt wordt, welke bouwtechnieken er allemaal zijn. Vervolgens mogen de kinderen zelf aan de slag aan de hand van enkele uitdagingen. Vooral hun fantasie is hierbij belangrijk.”

Opvallend is dat Giovanni maar één model van LEGO-blokjes bij zich had en dit amper in twee kleuren. “Bewust”, geeft hij toe. “Hoe minder je hebt, hoe creatiever je bent en je hoeft echt geen bergen LEGO te hebben om een goeie bouwer te zijn. Kijk maar, met die ene soort blokken slagen de kinderen er in om piramides, palmbomen, vakantiehuisjes en zelfs een kameel te bouwen.”

