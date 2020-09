Leerlingen wuiven juf Martine uit met dans, gedichten en geschenkjes Valentijn Dumoulein

30 september 2020

11u19 0 Izegem Na een loopbaan van maar liefst 41 jaar nam juf Martine Verschaetse (61) woensdag afscheid van haar leerlingen in Prizma Basisschool Heilige Familie op de Bosmolens.

Juf Martine gaf vooral les in het vijfde leerjaar en was jarenlang vakbondsafgevaardigde. Er was de hele voormiddag een aangepast feestprogramma, met onder andere een coronaproof apero-moment met haar klas en enkele familieleden. “’s Ochtends kreeg ik echter al een mooie verrassing van mijn leerlingen toen ze de tango, een van mijn lievelingsdansen, voor me brachten”, glundert juf Martine. “Die dans deed ik meestal als er een jarige in mijn klas was.” Ook de kleuters maakten deel uit van de pensioenviering. Ze brachten een staande ovatie rond een podium en gaven de juf een zelfgemaakte kroon en geschenkjes. Ook de kleinkinderen van Martine, die er ook school lopen, zetten haar op passende wijze in de kijker.