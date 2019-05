Leerlingen richten oude internaatskamers kunstzinnig in

VDI

24 mei 2019

17u24

Bron: VDI 0 Izegem De zesdejaars van Prizma Campus College hebben een schooljaar de tijd gekregen om oude internaatskamers van de middelbare school creatief in te vullen. Het resultaat was op vrijdag 24 mei te zien tijdens een tentoonstelling.

“Het gaat om een expo in het kader van Artistieke Kunstzinning Creatief Invulling”, vertelt leerkracht Dave Willems. “Het gaat om een creatief keuzevak voor onze zesdejaars dat we al voor het tweede jaar op rij organiseren. Ze moesten de internaatskamers creatief inkleden, vertrekkende vanuit een zelfgekozen onderwerp. Zo zijn twintig ruimtes in het gebouw mooi ingevuld.”

De thema’s in de kamers variëren enorm, van aanklachten tegen dierenleed en de klimaatkwestie tot de kloof tussen arm en rijk en de consumptiemaatschappij. Zo maakte Raoul Deblaere een kamer waarin een mens bedolven raakt onder lege frisdrankblikjes. “Ik heb toch een half jaar nodig gehad om die blikjes te kunnen verzamelen”, zegt hij. “Het symboliseert de mens die verdrinkt in zijn eigen vuilnis.” Iets verderop een iets confronterender werk van Arne Arteel. Hij wil met zijn werk de mens evenwaardig behandelen als een dier in het slachthuis. “En dus komt daar ook bloed aan te pas”, legt hij uit. “Dit komt misschien wat shockerend over, maar dat is ook de bedoeling. Het zet mijn boodschap kracht bij.”

Een andere mooi ingevulde kamer was het proces van iemand die als holebi of transgender uit de kast moet komen en eerst een drempel moet overwinnen voor hij aanvaard is en zichzelf kan zijn. De tentoonstelling moet volgens de school een jaarlijkse traditie worden.