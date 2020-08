Leerlingen leggen toelatingsexamen voor artsen door corona af in Prizma Campus College Valentijn Dumoulein

25 augustus 2020

10u14 0 Izegem In middelbare school Prizma Campus College leggen dinsdag veertig leerlingen uit de ruime regio een toelatingsexamen voor artsen af. Dat vindt normaal in een grote aula of beurshal in Brussel plaats, maar door de coronacrisis zijn de jongeren over honderd locaties in Vlaanderen verdeeld om hun test te kunnen afleggen.

Normaal dagen vijfduizend leerlingen in Brussel op, dit keer gebeurt het dus in kleinere bubbels. “En dat is een goede zaak”, meent Emma Plancke (20) uit Ardooie. “Vorig jaar nam ik ook al eens deel en toen moest ik om 6 uur uit de veren om er op tijd te raken. Dat bezorgde me heel wat extra stress. Die voel ik nu minder nu ik in eigen streek dat examen kan afleggen. Het is een mooie kans. Het enige wat ik minder fijn vindt is, dat het examen voor het eerst online plaatsvindt. Ik hoop dat dit me niet te veel zal afleiden.”

Directrice Ann Manhaeve is verheugd dat haar school het decor is voor het toelatingsexamen. “Ik heb zelf twee kinderen die voor arts studeren en dus is het extra fijn er zo nog eens extra bij betrokken te zijn”, zegt ze. “Zodra we hoorden dat het kon, hebben we onze kandidatuur gesteld. Ik hoop dat ze dit systeem van verschillende locaties ook in de toekomst blijven gebruiken, want het zorgt merkbaar voor meer rust bij de studenten. Ik hoop dat dit het slaagpercentage ook kan doen stijgen, want andere jaren behaalt minder dan de helft van de leerlingen voldoende punten om aan de opleiding te mogen beginnen.”

Er nemen ook zes net afgestudeerde leerlingen van het College deel. “Maar om geen thuisvoordeel te hebben, moesten ze dat op een andere locatie in de regio doen”, weet de directrice. Ook in het College in Waregem en Spes Nostra in Heule konden leerlingen uit onze provincie deelnemen aan het toelatingsexamen.