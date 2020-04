Leerlingen en leerkrachten Kunstacademie maken van thuis uit samen straffe videoclip: Art’Izt in je eigen kot Valentijn Dumoulein

Izegem Tweehonderd leerlingen en leerkrachten van de Izegemse Kunstacademie Art'Iz hebben de afgelopen weken hun steentje bijgedragen tot een videoclip. 'Art'Izt in je eigen kot' is gebaseerd op 'Sweet Dreams' van Eurythmics. In deze hit uit de jaren '80 droomt Annie Lennox van betere tijden, vandaag actueler dan ooit.

Benjamin Sercu schreef een passende Nederlandse tekst, terwijl leerkrachten David Demeyere en Filip Debosschere respectievelijk de muzikale mixing en de dynamische beeldmontage voor hun rekening namen. “Dit schitterende project toont niet alleen de flexibiliteit van het team in deze bijzondere tijden, maar ook hoe Art’Iz achter de schermen werkt om de vaardigheden van de leerlingen op een originele manier verder te ontplooien”, zegt schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe.

Kunstacademie Art’Iz, met naast Izegem ook filialen in Ingelmunster, Lendelede, Sint-Eloois-Winkel, Ardooie en Oostrozebeke, bouwde de voorbije jaren een stevige artistieke reputatie op. Tijdens nationale wedstrijden gooien leerlingen van Art’Iz steevast hoge ogen. De Kunstacademie was en is een kweekvijver voor artistiek talent op hoog niveau in de kunstdomeinen Beeld, Muziek en Woord.