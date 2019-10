Leerkrachte trekt klacht tegen leerling in LSI

04 oktober 2019

19u15

Bron: LSI 0 Izegem Een 42-jarige vrouwelijke leerkracht van middelbare school Prizma Campus IdP in Izegem trekt haar klacht tegen een 17-jarige leerling van de school in. De leerling had rondgebazuind dat ze een seksuele relatie hadden. Ondanks de intrekking van de klacht kan het parket beslissen om de zaak verder te onderzoeken.

De vrouw ontkende formeel de verhalen die de 17-jarige jongen op school rondstrooide. Toch moesten beiden zich voor het schoolbestuur verantwoorden. De leerkrachte ging op ziekteverlof, de leerling zocht en vond een andere school. Maar daarmee was de kous niet af. De leerkrachte diende een klacht in wegens laster en eerroof tegen de leerling. Een klacht in de andere richting voor aanranding was er niet. Merkwaardig genoeg trok de leerkrachte nu ook haar klacht in. Naar verluidt is dat het gevolg van bemiddeling tussen beide partijen. Maar veel verschil maakt de koerswijziging niet. Het parket kon onafhankelijk beslissen om de zaak toch verder te onderzoeken.