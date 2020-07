Leegstaand klooster de Pélichy opent eenmalig de deuren voor beroeps- en amateurfotografen Valentijn Dumoulein

08 juli 2020

11u00 5 Izegem In september vindt naar jaarlijkse traditie op een bijzondere Izegemse locatie een fotoshoot plaats voor beroeps- en amateurfotografen. Deze keer staat het leegstaande klooster de Pélichy in de schijnwerpers.

Op zondag 13 september zal tijdens Open Monumentendag de Gouden kapel van het klooster opengesteld worden voor het publiek. “We maken van de gelegenheid gebruik om ook de resterende delen van het gebouw open te stellen, maar dan voor beroeps- en amateurfotografen, die zich vooraf moeten registreren”, verduidelijkt erfgoedschepen Kurt Himpe. “De fotografen krijgen een unieke kans om de prachtige Gouden en Zilveren kapel, het art deco salon, de kloostergangen, slaap- en eetvertrekken,... op de gevoelige plaat te leggen.”

Getuige van een bloeiend verleden

“Het klooster en de school werden opgericht in 1806. In de loop der jaren is de site steeds meer uitgebreid en verbouwd. In 1839 werd de Gouden kapel gewijd, maar later werd ze uitgebreid en versierd en in 1846 opnieuw gewijd. Het resultaat was een grote barokkapel met een rijke plafond- en muurbekleding en een monumentaal barokaltaar. In de periode 1843 tot 1845 werd onder andere ook de Zilveren kapel gebouwd, een privékapel voor priester Joseph de Pélichy. De Gouden kapel is sinds 1981 een beschermd monument, een deel van de gebouwen is sinds 2012 beschermd”, zegt schepen Himpe. De Zusters van Maria verlieten in 2013 het klooster en het gebouw staat sindsdien leeg.

Herbestemming kapel

Maar projectontwikkelaar Bouw Bossu heeft al een plan klaar om aan de slag te gaan met de restauratie van de historische en beschermde delen van de site. Bouw Bossu is verschillende mogelijkheden aan het bestuderen voor de herbestemming van de Gouden en Zilveren kapel. Voorstellen zijn meer dan welkom en worden geëvalueerd. “Een verborgen parel die opnieuw in ere zal hersteld worden”, besluiterfgoedschepen Kurt Himpe.

Het initiatief om bijzondere locaties open te stellen voor fotografen werd drie jaar geleden voor het eerst genomen. Er was toen een ware stormloop op kasteel Wolvenhof, dat uiteindelijk zelfs twee dagen opengesteld werd. Daarna volgden de leegstaande Paterskerk en de kloostergebouwen en vorig jaar kwamen de verlaten gebouwen van drukkerij Strobbe aan de beurt. Geïnteresseerde fotografen moeten zich registeren via de website van Eperon d’Or. Tussen 10 en 18 uur kunnen elk uur tien fotografen de gebouwen betreden om foto’s te nemen. Inschrijven kan vanaf vrijdag 10 juli.