Leeg autotransport belandt gedeeltelijk in de gracht na botsing met auto VHS

22 januari 2020

19u22 4

Langs de Meulebeeksestraat in Emelgem botsten woensdagavond iets over half zes een Volvo S40 en een leeg autotransport. Hoe dat precies gebeurde, is niet bekend. Door de klap belandde het autotransport gedeeltelijk in de gracht. Ook de Volvo kwam in het decor terecht. Omdat de bestuurder, een oudere man uit Meulebeke, niet op eigen kracht uit zijn voertuig kon, werd de hulp ingeroepen van de brandweer. De automobilist werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er een hele tijd hinder in de Meulebeeksestraat, onder meer door de takelwerkzaamheden.