Leefbaar Kachtem protesteert tegen nieuwe kmo-zone naast Rhodesgoed: “Laat dit natuurgebied niet verloren gaan” Valentijn Dumoulein

30 juni 2020

18u07 0 Izegem Burgerplatform Leefbaar Kachtem heeft een petitie gelanceerd tegen de bouw van een nieuwe kmo-zone. Bouwbedrijf Bricks Construct wil er de bedrijfsgebouwen slopen en er vijftien nieuwe kmo-ruimtes bouwen. De buren vrezen hinder en hekelen dat het project vlak naast een natuurdomein ligt. “Economisch gezien heeft deze zone ook geen meerwaarde.”

Het is niet de eerste keer dat de buren van Leefbaar Kachtem van zich laten horen. Vorig jaar protesteerden ze – toen nog onder de noemer Voor een Verkeersveilig Kachtem – tegen de toename van zwaar verkeer in de Kachtemse straten. De stad nam daarop enkele ingrepen om dat te vermijden. Nu verenigen ze zich tegen de plannen voor een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op de verlaten site in de Mezegemstraat waar vroeger metaalverwerkend bedrijf Schramme Industries zat. Bricks Construct wil er vijftien kmo-ruimtes bouwen.

Wat voor nut hebben snelheidsremmers als je vijftien kmo-ruimtes toestaat in landelijk gebied, waar de wegen niet aangepast zijn aan zwaar verkeer? Wim Serruys, Leefbaar Kachtem

Vrees voor meer verkeer

“Dit zal niet alleen veel overlast voor de buren met zich mee brengen, maar het zwaar verkeer zal drastisch stijgen”, zucht Wim Serruys van Leefbaar Kachtem. “Wat voor nut hebben snelheidsremmers als je vijftien kmo-ruimtes toestaat in landelijk gebied, waar de wegen niet aangepast zijn aan zwaar verkeer? Volgens de plannen komt de oprit van deze zone bovendien tussen mijn huis en een ander, bovendien in een bocht waar geen zicht is op aankomend verkeer.”

Rhodesgoed

Wat het burgerplatform ook dwars zit, is dat de kmo-zone naast natuurdomein Rhodesgoed ligt. “Na eerder al de komst een circuit voor telegeleide wagentjes en windmolens krijgen we nu ook nog deze kmo-zone naast de grootste groene long van Izegem op ons bord”, zuchten Romy Werbrouck en Ellen Wyns, die de steun van veel buurtbewoners krijgen. “Economisch gezien heeft deze zone ook geen meerwaarde. Er zullen straks starters terecht kunnen. Eens hun bedrijf groeit en ze willen uitbreiden, zijn ze verplicht op zoek te naar industriegrond. Aangezien die in Izegem praktisch niet beschikbaar is, zullen die bedrijven naar elders verhuizen. Dit staat ook haaks op het groenbeleidsplan van de stad.”

Leefbaar Kachtem heeft al een online petitie gelanceerd en roept op bezwaarschriften in te dienen. “Kachtemnaren kunnen dat doen, maar ook mensen die het Rhodesgoed bezoeken en vrezen voor de toekomst en biodiversiteit van dit stukje natuur.”

Steun uit Ardooie

De Kachtemse buren krijgen steun van burgerplatformen uit Ardooie en Emelgem om hun vraag naar meer verkeersveiligheid kracht bij te zetten. Zo is er ook in de Lijsterstraat in Ardooie, op de grens met Izegem, veel sluipverkeer. “Dat kaarten we al langer aan bij het gemeentebestuur, maar nu willen we de krachten bundelen”, reageert Kathleen Vanneste uit Ardooie. “Zo vrezen ook wij toenemend verkeer in onze straten als dit project in de Mezegemstraat er komt.”

Meer zwaar vrachtverkeer moet je daar niet van verwachten. Bovendien zal laden en lossen op het terrein zelf gebeuren Steve Degrieck, Bricks Construct

Mobiliteitsstudie

Volgens Steve Degrieck van Bricks Construct zal het zo’n vaart niet zal lopen. “Het gaat om kmo-ruimtes van honderd tot driehonderd vierkante meter met plaats voor een elektricien, schrijnwerker of iemand die er zijn oldtimer wil plaatsen. Meer zwaar vrachtverkeer moet je daar niet van verwachten. Bovendien zal laden en lossen op het terrein zelf gebeuren. Om zeker te zijn heb ik een studiebureau gevraagd ook een mobiliteitsstudie uit te voeren.”

De vrees dat het Rhodesgoed bedreigd wordt, vindt Degrieck overdreven. “Het nieuwe gebouw zal drieduizend van de twaalfduizend beschikbare vierkante meter inpalmen. Van zesduizend vierkante meter gaan we zelfs het beton uitbreken en gebruiken als grasland. Bovendien loopt de perceelsgrens van het gebouw nu tot vlak bij de buren, terwijl daar in de toekomst vijf meter zal tussen liggen. Een schaduwstudie wijst verder uit dat er in december bij één buur wat schaduw zal vallen, maar in die maand staat de zon nu eenmaal laag en daar kan ik mijn gebouw geen kilometer verder voor plaatsen.”

Leefbaar Kachtem zat al samen met schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA), maar zij kan er nog niet veel over kwijt. “We hebben akte genomen van de bezorgdheden van de buurt, maar wachten nu de adviezen van onze verschillende raden en het openbaar onderzoek (dat tot 18 juli loopt, nvdr) af voor we advies geven.”