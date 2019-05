Laurence (26) opent B&B in historisch kasteel Ter Wallen: “Vanaf de zomer klaar om gasten te ontvangen”

Redactie

22 mei 2019

18u25 20 Izegem Het pittoreske kasteel Ter Wallen krijgt een tweede leven als bed & breakfast. Laurence Vansteenkiste wil vanaf deze zomer in zes moderne kamers onderdak bieden aan zowel zakenmensen als toeristen. “De eeuwenoude bomen en de grote vijver geven een gevoel van rust.”

Het kasteel in de Kortrijksestraat is een verborgen parel binnen de stad, weinig inwoners weten het liggen. Het domein is dan ook goed van de buitenwereld afgeschermd en vormt een oase van rust in het centrum. Tussen 1955 en 1985 baatte de familie Wybo er een restaurant uit. Daarna woonde de familie er nog een tijdje, tot ze het kasteel verkocht aan bvba Steenhuyse. “We openen er deze zomer een moderne bed & breakfast, zonder daarbij afbreuk te doen aan het authentieke karakter van het kasteel”, verzekert gastvrouw Laurence Vansteenkiste (26).

Ontbijtruimte

“Ik heb drie jaar hotelmanagement gevolgd en heb in verschillende hotels ervaring kunnen opdoen. Het is altijd al mijn droom geweest een eigen zaak te openen en dit was voor mij een unieke kans. Ik hou van het contact met mensen, gasten ontvangen en in de watten leggen en elke morgen een uitgebreid en vers ontbijt op tafel zetten. We starten met zes kamers, die we modern inrichten. Iedere kamer heeft een eigen badkamer en dressing.”

Zwembad

Op de gelijkvloerse verdieping kunnen gasten genieten van lichtrijke authentieke salons, met bijhorende bar en ontbijtruimte. “Niet alleen gasten van de B&B kunnen hier terecht, maar na reservatie kunnen ook anderen hier ontbijten”, gaat Laurence verder. “We hebben ook een mooi terras met zwembad dat uitgeeft op het park. De eeuwenoude bomen en de grote vijver geven een gevoel van rust.”

Personeel gezocht

B&B Ter Wallen mikt in de week op zakenmensen en verwacht in de weekends eerder toeristen die vanuit Izegem naar Brugge of Gent reizen. “Of mensen die naar een feestzaal in de buurt moeten en een overnachtingsplaats zoeken”, vult Laurence aan. “Bovendien kunnen ze in Izegem gerust een dagje uitstippelen om lokale bezienswaardigheden, zoals museum Eperon d’Or of het Bierkasteel, te bezoeken. Er zijn ook heel wat mooie restaurants en cafeetjes.”

De werken om de B&B klaar te krijgen, zijn volop bezig. “We verwachten deze zomer te kunnen openen”, legt Laurence uit. “Ik ben wel nog op zoek naar personeel om de kamers te onderhouden. Wie interesse heeft, mag een mail sturen naar book@terwallen.com.” Meer info op de Facebookpagina B&B Ter Wallen.

Ter Wallen door de jaren heen

Het statige kasteel in neo-Vlaamse renaissance-stijl dateert van 1906 en adem dan ook heel wat geschiedenis uit. “Het werd gebouwd door Joseph Van Naemen en Suzanne Vanden Bogaerde op de plaats waar tot dan hofstede De Rode Poort stond”, weet Laurence. “De naam Ter Wallen verwijst naar de wallen die ooit rond de hoeve lagen. Al na een paar jaar verpachtte Joseph het kasteel aan de uit Frankrijk gevluchte zusters Ursulinen van Blois, die het als pensionaat inrichtten en er les gaven aan kinderen van de Izegemse burgerij. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed het dienst als militair hospitaal voor Duitse soldaten.”

Uiteindelijk werd het kasteel gekocht door de familie Wybo. Het was lange tijd het enige bewoonde kasteel van Izegem. Laurence neemt er deze zomer haar intrek en is vanaf dan klaar om er gasten te ontvangen.