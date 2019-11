Land- en tuinbouwers vrezen dat bos straks landbouwgrond inpalmt Valentijn Dumoulein

21 november 2019

11u50 0 Izegem De stad wil de komende jaren duizenden extra bomen aanplanten en heeft daarvoor een groenvisie ontwikkeld. Het gaat om een document dat aanstipt waar in de stad er potentiële acties zijn voor groen. De land- en tuinbouwers vrezen evenwel dat bepaalde landbouwgrond op termijn omgevormd wordt tot bebossingsgebied.

Het was raadslid Geert Leenknecht (Open VLD) die de kwestie op de gemeenteraad ter sprake bracht. “De land- en tuinbouwsector is akkoord met 95 procent van die groenvisie, maar ze vrezen op termijn een waardevermindering van landbouwgronden die daarin als potentieel bosgebied aangeduid staan. Dit legt druk op en zorgt voor een voorafname op dit gebied. Welke landbouwer wil immers nog investeren in gronden die als bos op zo’n plan aangeduid staan?”

Geen onteigeningen

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) probeerde de gemoederen bij de aanwezige land- en tuinbouwers op de gemeenteraad te bedaren. “Het is belangrijk dat we geen paniekvoetbal spelen”, zegt hij. “Deze groenvisie heeft geen enkele juridische waarde. Er is ook geen enkele intentie tot onteigening. De enige manier waarop we landbouwgrond kunnen aankopen is als een landbouwer die vrijwillig aanbiedt e dan is er uiteraard compensatie voorzien. We zijn ook niet van plan bomen of bos te plaatsen vlak naast akkers voor groententeelt. Het agrarisch gebied in deze visie blijft gevrijwaard.”