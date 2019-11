Kwieke eeuweling Henri blaast 100 kaarsjes uit: “Actief blijven is de sleutel” Valentijn Dumoulein

14 november 2019

15u45 0 Izegem Hij hoort niet meer goed, maar voor het overige is de donderdag 100 jaar geworden Henri Desmet nog kerngezond. De eeuweling woont zelfs nog thuis in de Wallemotestraat. Daar mocht hij donderdag op zijn verjaardag een delegatie van de stad met heel wat geschenken verwelkomen.

Henri was amper 21 jaar toen de Tweede Wereldoorlog begon en is toen opgeëist om in Duitsland schoenen te maken en repareren. “Later ben ik gelukkig kunnen onderduiken”, blikt hij daarop terug. “Sinds 1951 woon ik in de Wallemotestraat en daar verblijf ik nu nog steeds. Lange tijd met mijn vrouw, maar die is in 1984 helaas overleden.” Henri heeft ondertussen twee dochters, vier kleinkinderen en liefst acht kleinkinderen, waarvan de oudste al twintig jaar is.

Veel wandelen

Wat volgens hem het geheim van zijn lang leven is? “Veel eten en drinken”, grapt hij. “En af en toe uiteraard eens gaan bewegen. Actief blijven is de sleutel. Ik wandel bijvoorbeeld veel. Ik heb ook altijd graag getekend. Thuis hangen er nog enkele werken van mij uit. Verder voel ik mij goed, al laat mijn gehoor mij wat in de steek.” Burgemeester Bert Maertens en schepenen Ann Van Essche, Caroline Maertens en Lisbet Bogaert kwamen langs met een geschenkmand van de stad en overhandigden ook nog een foto en brief van het Koninlijke Paleis. Raadslid Justine Hollevoet bracht dan weer een mooie schaal van de provincie mee.