Kwart van de automobilisten rijdt te snel aan containerpark LSI

24 januari 2020

12u23

Bron: LSI 0 Izegem Bij snelheidscontroles aan het Izegemse containerpark is donderdag bijna een kwart van de 759 automobilisten betrapt op te snel rijden. Twee automobilisten reden 101 kilometer per uur in de bebouwde kom en verloren meteen voor vijftien dagen hun rijbewijs.

177 automobilisten reden te snel in de Lodewijk de Raetlaan, goed voor 23,32 procent van alle gecontroleerde bestuurders. Drie buitenlandse automobilisten moesten onmiddellijk een boete van 53 en 161 euro betalen.

Ook op de Meensesteenweg in Roeselare hield de politie snelheidscontroles met onderschepping. Daar reden 25 van de 1.017 (2,45 procent) gecontroleerde bestuurders te snel. De hoogst gemeten snelheid was 98 kilometer per uur in plaats van 50. Ook die automobilist moest zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen afgeven. Daarnaast werd een wagen op bevel van de procureur des Konings aan de ketting gelegd omdat de bestuurder geen rijbewijs meer had na een eerdere veroordeling. Bovendien reed hij 84 per uur.