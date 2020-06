Kunstzomer Leiestreek doet Izegem, Ingelmunster en Oostrozebeke aan CDR

06 juni 2020

Kunstzomer Leiestreek, een samenwerking tussen Toerisme Leiestreek en de vzw Ont-dekking-s-rijzen, is van 7 juni tot 27 september aan de 12e locatie toe. In die periode tonen een 40-tal hedendaagse kunstenaars hun werk in verschillende steden en gemeenten in de Leiestreek. In juni zijn ze te gast in Izegem, in september in Oostrozebeke en Ingelmunster. Zo kan je in het Izegems Museum Stoom en Stroom metalen sculpturen van RIKI bekijken rond de grootste bewaarde stoommachine van het land, een bezoekje brengen aan Het Kapsalon, het kunstatelier van Piet Duthoit in Izegem, de oude Oostrozebeekse parochiezaal ontdekken die omgevormd wordt tot kunsthaven Concordia met werk van keramist David Dekeukelare en fotokunstenaar Alain Delvoye. Ook het Schuttershuisje langs natuurgebied de Mandelmeersen in Ingelmunster komt aan bod. Om een coronavrije Kunstzomer te beleven, zijn een aantal praktische maatregelen genomen. Alle maatregelen en het volledige programma zijn na te lezen op http://www.kunstzomer-leiestreek.be.